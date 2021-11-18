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Ракурс
Энергетическая война продолжается - Лукашенко прекратил продажу тока в Украине

Энергетическая война продолжается — Лукашенко прекратил продажу тока в Украине

18 ноя 2021, 13:05
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Беларусь с 18 ноября прекратила недавно возобновленные поставки электроэнергии в Украину.

Поставка электроэнергии в Украину будет прекращена с 18 ноября, согласно установленному порядку взаимодействия в рамках контрактных отношений, — говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго Беларуси.

Возможность дальнейшего осуществления снабжения электроэнергией в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей. Причины прекращения поставок электроэнергии на Украину в сообщении не указаны.

6 ноября Беларусь возобновила коммерческие поставки электроэнергии в украинскую энергосистему.

Минэнерго сообщало, что в соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября.


Министерство энергетики Беларуси не сообщает о причинах нового решения, но в начале ноября соседи уже прекращали поставки из-за очередного отключения Островецкой АЭС от сети. Однако тогда поставки возобновились через несколько дней.

Ранее россияне прекратили поставки угля в Украину, а Киев объявил, что находится в состоянии «энергетической войны» с Москвой.

Источник: Ракурс


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