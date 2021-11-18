Гибель детей в пожаре на Подолье – появились фото с места трагедии. Фото: sts.sumy.ua

https://racurs.ua/n163237-gibel-detey-v-pojare-na-podole-poyavilis-foto-s-mesta-tragedii.html

Ракурс

Пожар в Хмельницкой области унес жизни четырех детей. Трагедия произошла вечером 17 ноября в селе Медисовка Хмельницкого района.

Вероятная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Еще до прибытия спасателей пожар был ликвидирован хозяевами дома, однако детей спасти не удалось. Сейчас идет следствие, за дело взялись правоохранители и прокуратура.

Сообщения о пожаре поступило от газовой компании. Местные жители сообщили, что семья переехала в деревню два года назад и не состояла на учете в социальных службах.

В полиции рассказали, что родителей уже допросили. Известно, что женщина ухаживала за детьми, а мужчина работал на разных работах.

В день трагедии женщина осталась дома, а ее муж ушел на временные заработки в лес. Домой он вернулся около 17.00, будучи пьяным.

«Ракурс» сообщал, что на брифинге глава областного ГСЧС Эдуард Братко рассказал, что пожар возник вечером 17 ноября.

Родители находились в одной из комнат, где смотрели телевизор и заснули. В другой комнате, где использовалась печка, спали четверо детей в своих кроватях. В какой-то момент произошло возгорание именно этой комнаты. В пожаре погибли дети 2015, 2016, 2019 и 2021 года рождения.