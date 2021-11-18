Четверо детей погибли в пожаре на Подолье, самому младшему не было и года

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В пожаре в Хмельницкой области погибли четверо малолетних детей. Трагедия произошла в селе Медисовка Хмельницкого района.

На брифинге глава областного ГСЧС Эдуард Братко рассказал, что пожар возник вечером 17 ноября. Родители находились в одной из комнат, где смотрели телевизор и заснули. В другой комнате, где использовалась печка, спали четверо детей в своих кроватях.

В какой-то момент произошло возгорание именно этой комнаты. В пожаре погибли дети — 2015 года рождения, 2016 года рождения, 2019 года рождения и 2021 года рождения.

Полиция допросила родителей погибших детей. Мать сказала, что нигде не работала, занималась уходом за детьми. У ее мужа не было постоянной работы, он перебивался временными заработками.

17 ноября отец детей подрабатывал в лесу. Домой вернулся около 17.00. Семья поужинала и легла смотреть телевизор. Они заснули и через некоторое время проснулся муж, он заметил дым в детской комнате. Они вместе с женой бросились спасать детей, однако те уже не подавали признаков жизни. Пожар в комнате семья потушила самостоятельно.

Главный полицейский области добавил, что участковый инспектор неоднократно обращал внимание этой семьи на ненадлежащее печное отопление в доме. Однако те постоянно реагировали агрессивно.

По словам старосты села, данная семья переехала в деревню два года назад, на учете в социальных службах не состояла.

Прокурор области Алексей Олейник заявил, что правоохранители открыли уголовное производство по ст. 166 (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. По делу назначен ряд судебных экспертиз.