Совет Европы раскритиковал провластный закон о столице

https://racurs.ua/n163219-sovet-evropy-raskritikoval-provlastnyy-zakon-o-stolice.html

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Совет Европы представил Заключение к законопроекту «О городе Киеве — столице Украины», в котором есть критические замечания к документу.

При доработке предыдущие рекомендации Совета Европы были учтены лишь частично. И даже доработанный законопроект полностью не соответствует Европейской хартии местного самоуправления.

По мнению СЕ, из текста закона должны быть удалены все положения, позволяющие большому количеству должностных лиц госадминистрации выражать свое мнение на заседаниях Киевсовета, райсоветов и их органов.

Это может выглядеть как чрезмерное вмешательство и «априорное наблюдение» за местными властями, — отмечают в Совете Европы.

Решение о создании и границах районов должен принимать Киевсовет. Совет Европы рекомендует рассматривать закон о столице только после принятия нового закона о местных госадминистрациях или отсрочить имплементацию положений об административном надзоре.

Законопроект № 2143−3 был подан в Раду депутатами от «Слуги народа» и принят в первом чтении еще в 2019 году. К нему подали замечания в Главном научно-экспертном управлении и Главном юридическом управлении ВР по поводу нарушения конституционных норм. Также появилась информация, что негативные выводы готовит Венецианская комиссия, в которую направил текст законопроекта мэр Киева Виталий Кличко. Сам мэр считает закон нарушающим конституционные права жителей столицы и принципов местного самоуправления.

Законопроект «О столице» будет рассмотрен в Раде во втором чтении 18 ноября.

Если народные депутаты поддержат законодательную инициативу, мэр Киева сможет вести только сессионные заседания совета, а Киевскую городскую государственную администрацию возглавит назначенный президент. Это предполагает п. 2 ст. 14 проекта закона.

Во всех других городах Украины и совет, и исполнительный комитет возглавляет одно лицо — избранный громадой городской голова, а не назначенный центральной властью.

В комментарии движению «ЧЕСТНО» Виталий Кличко сообщил, что в случае принятия закона в последней редакции он будет обжаловать принятое решение как неконституционное.

Конфликт Банковой и Кличко нарастал с момента победы Зеленского на президентских выборах. Кабмин тогда даже согласовал отставку Кличко как главы КГГА, а тогдашний депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко подал декларацию как кандидат на этот пост.

Во время своей первой пресс-конференции Владимир Зеленский подчеркнул, что не видит пока другого человека на этом посту, кроме Ткаченко. Но тогда этот план реализовать не удалось и «слуги народа» с тех пор готовили новый законопроект о городе Киеве, где изначально выписывают норму, по которой мэр города не может возглавлять КГГА.

Ранее «слуги» обещали скорейшее принятие закона во втором чтении.

Конституционный суд Украины еще в 2003 году дал разъяснение, что председателем Киевского городского совета и КГГА должен быть один и тот же человек.