Рада Європи розкритикувала провладний закон про столицю, фото - УП

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Рада Європи представила Висновок до законопроекту «Про місто Києві — столиці України», у якому є критичні зауваження до документа.

Зазначається, що при доопрацюванні попередні рекомендації Ради Європи було враховано лише частково. І навіть доопрацьований законопроект не повністю відповідає Європейській хартії місцевого самоврядування.

На думку РЄ, з тексту закону мають бути видалені всі положення, які дозволяють великій кількості посадових осіб держадміністрації висловлювати свою думку на засіданнях Київради, райрад та їх органів.

Це може виглядати як надмірне втручання та «апріорне спостереження» за місцевою владою, — зазначають у Раді Європи.

Рішення про створення та межі районів має приймати Київрада. Також Рада Європи рекомендує розглядати закон про столицю лише після ухвалення нового закону про місцеві держадміністрації або відстрочити імплементацію положень про адміністративний нагляд.

Законопроект № 2143−3 був поданий до Ради депутатами від «Слуги народу» та ухвалений в першому читанні ще у 2019 році. Він отримав зауваження Головного науково-експертного управління та Головного юридичного управління ВР щодо порушення конституційних норм. Також з’явилася інформація, що негативні висновки готує Венеційська комісія, до якої надіслав текст законопроєкту мер Києва Віталій Кличко. Сам мер вважає закон таким, що порушує конституційні права мешканців столиці та принципів місцевого самоврядування.

Законопроект «Про столицю» розглядатимуть у Раді в другому читанні 18 листопада.

Якщо народні депутати підтримають законодавчу ініціативу, то мер Києва зможе вести лише сесійні засідання ради, а Київську міську державну адміністрацію очолить призначенець президента. Це передбачає п. 2 ст. 14 проекту закону.

В усіх інших містах України і раду, і виконавчий комітет очолює одна особа — обраний громадою міський голова, а не призначенець центральної влади.

У коментарі руху «ЧЕСНО» Віталій Кличко повідомив, що у разі ухвалення закону в останній редакції, він буде оскаржувати прийняте рішення як неконституційне.

Конфлікт Банкової та Кличка наростав з моменту перемоги Зеленського на президентських виборах. Кабмін тоді навіть погодив відставку Кличка як голови КМДА, а тогочасний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко подав декларацію як кандидат на цю посаду.

Під час своєї першої пресконференції Володимир Зеленський наголосив, що не бачить поки що іншої людини на цій посаді, окрім Ткаченка. Але тоді цей план реалізувати не вдалося і «слуги народу» з того часу готували новий законопроект про місто Київ, де від самого початку виписують норму, за якою мер міста не може очолювати КМДА.

Раніше «слуги» обіцяли швидке ухвалення закону у другому читанні.

Конституційний суд України ще 2003 року дав роз’яснення, що головою Київської міської ради та КМДА має бути одна й та сама особа.