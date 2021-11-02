«Слуги» обіцяють блискавичне ухвалення закону про Київ. Фото: Слуга народа

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Закон про Київ хочуть ухвалити вже найближчим часом за спецпроцедурою «Слуги народу».

Ухвалення займе лише дві-три години. Про це розповів член профільного комітету Верховної Ради і «слуга» Віталій Безгін, передає LB. ua.

Закон в цілому проголосують вже в кінці листопада. Спецпроцедура передбачає розгляд виключних правок — п’ять правок від фракцій і груп і по одній правці від будь-якого позафракційного депутата. Безгін також зазначив, що спецпроцедура передбачає внесення близько 30−40 правок і займе 2−3 години.

Зокрема, народні обранці планують створення Тимчасової слідчої комісії з питань корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування Києва.

Як відомо, у травні 2014 року мером Києва був обраний Віталій Кличко, і президент Петро Порошенко призначив його головою Київської міської адміністрації (КМДА). Законопроект про столицю передбачає розділення повноважень мера і голови КМДА.

Голова КМДА має реальну виконавчу владу в Києві, тоді як мер займається міськрадою і виконує представницькі функції. Відповідно до рішень Конституційного суду, очолювати КМДА може тільки людина, обрана столичним мером.

Законопроект «Про місто Київ — столицю України» був ініційований групою депутатів включно з чинним міністром культури Олександром Ткаченком у вересні 2019 року. Тоді ж вперше постало питання зміщення Кличка.

Джерело: LB. ua