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Ракурс
Держбюджет 2022 Рада попередньо ухвалила з сотнями правок

Держбюджет-2022 Рада попередньо ухвалила з сотнями правок

2 лис 2021, 15:00
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Рада після тривалого розгляду правок таки ухвалила держбюджет на 2022 рік у першому читанні.

За цей документ у пленарній залі знайшлося 273 голоси. З них 226 голосів — це «слуги народу».

Головні показники держбюджету 2022 закріплено у постанові Ради «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік».

Голоси у Раді за бюджет-2022, перше читання, скріншот

Постанова доручає Кабінету міністрів підготувати проект закону про державний бюджет до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради і та подати його на розгляд у парламент.

Прогноз номінального ВВП становить 5368,7 млрд грн (факт за 2020 рік — 4191,9 млрд грн, прогноз на 2021 рік — 4505,9 млрд грн), його реальне зростання — на рівні 3,8% (факт за 2020 рік — падіння на 4%, прогноз на 2021 рік — зростання на 4,6%), індекс споживчих цін /грудень до грудня попереднього року/ - 106,2% (факт за 2020 рік — 105%, прогноз на 2021 рік — 107,3%).


Рада розглядає проект держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня, а у другому — не пізніше 20 листопада. Остаточно закон про держбюджет парламентарі повинні ухвалити до 1 грудня.

Народні депутати подали до ДБУ-2022 понад 4 тис. правок, однак бюджетний комітет рекомендував врахувати в документі 1 тис. 501 пропозицію та відхилити 1 тис. 783.

Джерело: Ракурс


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