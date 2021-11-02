Держбюджет 2022 Рада попередньо ухвалила з сотнями правок

https://racurs.ua/ua/n162474-derjbudjet-2022-rada-poperedno-uhvalyla-z-sotnyamy-pravok.html

Ракурс

Рада після тривалого розгляду правок таки ухвалила держбюджет на 2022 рік у першому читанні.

За цей документ у пленарній залі знайшлося 273 голоси. З них 226 голосів — це «слуги народу».

Головні показники держбюджету 2022 закріплено у постанові Ради «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік».

Постанова доручає Кабінету міністрів підготувати проект закону про державний бюджет до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради і та подати його на розгляд у парламент.

Прогноз номінального ВВП становить 5368,7 млрд грн (факт за 2020 рік — 4191,9 млрд грн, прогноз на 2021 рік — 4505,9 млрд грн), його реальне зростання — на рівні 3,8% (факт за 2020 рік — падіння на 4%, прогноз на 2021 рік — зростання на 4,6%), індекс споживчих цін /грудень до грудня попереднього року/ - 106,2% (факт за 2020 рік — 105%, прогноз на 2021 рік — 107,3%).

Рада розглядає проект держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня, а у другому — не пізніше 20 листопада. Остаточно закон про держбюджет парламентарі повинні ухвалити до 1 грудня.

Народні депутати подали до ДБУ-2022 понад 4 тис. правок, однак бюджетний комітет рекомендував врахувати в документі 1 тис. 501 пропозицію та відхилити 1 тис. 783.