Госбюджет-2022 Рада предварительно приняла с сотнями правок

https://racurs.ua/n162474-gosbudjet-2022-rada-predvaritelno-prinyala-s-sotnyami-pravok.html

Ракурс

Рада после длительного рассмотрения правок приняла госбюджет на 2022 год в первом чтении.

За этот документ в пленарном зале нашлось 273 голоса. Из них 226 голосов — это «слуги народа».

Главные показатели госбюджета 2022 года закреплены в постановлении Рады «О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год».

Постановление поручает Кабинету министров подготовить проект закона о государственном бюджете до второго чтения в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады и подать его на рассмотрение в парламент.

Прогноз номинального ВВП составляет 5368,7 млрд грн (факт за 2020 год — 4191,9 млрд грн, прогноз на 2021 год — 4505,9 млрд грн), его реальный рост — на уровне 3,8% (факт за 2020 год — падение на 4%, прогноз на 2021 год — рост на 4,6%), индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) — 106,2% (факт за 2020 год — 105%, прогноз на 2021 год — 107,3%).

Рада рассматривает проект госбюджета в первом чтении не позднее 20 октября, а во втором — не позднее 20 ноября. Окончательно закон о госбюджете парламентарии должны принять до 1 декабря.

Народные депутаты подали к ГБУ-2022 более 4 тыс. правок, однако бюджетный комитет рекомендовал учесть в документе 1 тыс. 501 предложение и отклонить 1 тыс. 783.