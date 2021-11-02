Переміщення військ РФ до кордону України прокоментував Данілов. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n162473-peremischennya-viysk-rf-do-kordonu-ukrayiny-prokomentuvav-danilov.html

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Агресію Росію біля українських кордонів прокоментував секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Він стверджує, що інформація західних медіа про зосередження військ і техніки Росії біля кордонів України не відповідає дійсності. Про це Данілов заявив у коментарі українським ЗМІ.

Йде свідома дезінформація всього суспільства. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація. Нам незрозуміло, для чого вони це роблять… Що буде завтра, ми не знаємо. Але на сьогодні такої концентрації, про яку пишуть, нема, — сказав він.

Секретар РНБО додав, що протягом останніх тижнів ситуація на кордонах не змінювалася. Також він прокоментував супутникові кадри військ РФ, які з’явилися в ЗМІ.

Хай вони покажуть фотографії, які були там місяць тому, два тижні тому — ви побачите одні й ті ж самі кадри, — наголосив Данілов.

Нагадаємо, видання Politico 1 листопада опублікувало знімки переміщення російської техніки. Журналісти стверджують, що підрозділи почали переміщатися в бік України наприкінці вересня.