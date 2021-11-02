Навіщо Путін лякає військами біля кордону, розповів представник ТКГ. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n162463-navischo-putin-lyakaie-viyskamy-bilya-kordonu-rozpoviv-predstavnyk-tkg.html

Ракурс

Війська Росії біля українського кордону проводять планові навчання. Країна-агресор хоче залякати світ та посилити психологічний тиск.

Кремль, злякавшись «байрактарів» та заяв американського міністра щодо перспектив членства України в НАТО, вирішив скористатися моментом і повторити свій весняний трюк із грою м’язами на західну публіку. Таку думку висловив представник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш.

У Москві, здається, справді злякалися, що Київ розпочне наступ на Донбасі, щоби втягнути в це Росію і, таким чином, заблокувати відкриття «Північного потоку-2». А це означає, що кожен судить по собі. Саме такий стиль у Росії — лити кров для вирішення економічних чи внутрішньополітичних проблем, — написав він.

Починати масштабні військові операції саме зараз Кремлю дуже невигідно. Насамперед тому, що це може мати наслідки для запуску «Північного потоку-2».

Також у Москві ще не вирішили, як реагувати на українські «байрактари». Гармаш додав, що «російські понти поблизу нашого кордону — не більше ніж психологічний тиск».

Тож ці військові фокуси, якими нас лякають, не більше ніж спроба взяти на понт, свідчення безсилля Кремля щодо України, яка віддаляється від нього, — додав представник української делегації у ТКГ.

Нагадаємо, війська Росії біля кордону з Україною стали темою обговорення в американських та українських ЗМІ. Кремль тим часом продовжує заперечувати свою агресію.