Черепахи загрожують роботі аеропорту «Наріта», фото: NHK

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У Японії розташований неподалік від Токіо аеропорт «Наріта» страждає від нашестя черепах, яке перешкоджають роботі злітно-посадкових смуг. Повідомлень про появу таких тварин на території аеропорту стає все більше.

Так, у вересні одну з двох злітно-посадкових смуг аеропорту довелося тимчасово закрити, оскільки на неї заповзла велика черепаха, повідомляє телеканал NHK.

В адміністрації аеропорту стверджують, що йдеться про червоновуху черепаху, яка не є місцевим видом і має високу здатність до розмноження. Представники аеропорту заявили, що черепаха могла виповзти із резервуару для дощової води, розташованого поруч зі смугою.

Журналісти, перевіряючи цю інформацію, встановили, що в резервуарі дійсно є велика кількість черепах, а сам він не відділений від злітної смуги жодною перешкодою.

Експерти наголошують, що черепахи, через свій міцний панцир, становлять для двигунів та інших частин повітряних суден більшу загрозу, ніж зіткнення з птахами.

Джерело: NHK