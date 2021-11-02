Черепахи угрожают работе аэропорта «Нарита», фото: NHK

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Ракурс

В Японии расположенный неподалеку от Токио аэропорт «Нарита» страдает от нашествия черепах, препятствующих работе взлетно-посадочных полос. Сообщений о появлении таких животных на территории аэропорта становится все больше.

Так, в сентябре одну из двух взлетно-посадочных полос аэропорта пришлось временно закрыть, поскольку на нее заползла крупная черепаха, сообщает телеканал NHK.

В администрации аэропорта утверждают, что речь идет о красноухой черепахе, которая не является местным видом и обладает высокой способностью к размножению. Представители аэропорта заявили, что черепаха могла выползти из резервуара для дождевой воды, расположенного рядом с полосой.

Журналисты, проверяя эту информацию, установили, что в резервуаре действительно большое количество черепах, а сам он не отделен от взлетной полосы никаким препятствием.

Эксперты подчеркивают, что черепахи, из-за своего прочного панциря, представляют для двигателей и других частей воздушных судов большую угрозу, чем столкновения с птицами.

Источник: NHK