Для чего Путин пугает войсками возле границы, рассказал представитель ТКГ. Фото: УП

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Войска России возле украинской границы проводят плановые учения. Страна-агрессор хочет запугать мир и усилить психологическое давление.

Кремль, испугавшись «байрактаров» и заявлений американского министра о перспективах членства Украины в НАТО, решил воспользоваться моментом и повторить свой весенний трюк с игрой мышцами на западную публику. Такое мнение высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш.

В Москве, кажется, действительно испугались, что Киев предпримет наступление на Донбассе, чтоб втянуть в это Россию и, таким образом, заблокировать открытие «Северного потока-2». Вот что значит, что каждый судит по себе. Это как раз стиль России — лить кровь для решения экономических или внутриполитических проблем, — написал он.

Начинать масштабные военные операции именно сейчас Кремлю невыгодно как никогда. В первую очередь потому, что это может иметь последствия для запуска «Северного потока-2».

Также в Москве еще не решили, как реагировать на украинские «байрактары». Гармаш добавил, что «российские понты поблизости от нашей границы — не больше чем психологическое давление».

Так что эти военные фокусы, которыми нас пугают, не более чем попытка взять на понт, свидетельство бессилия Кремля по отношению к отдаляющейся от него Украине, — добавил представитель украинской делегации в ТКГ.

Напомним, войска России возле границы с Украиной стали темой обсуждения в американских и украинских СМИ. Кремль тем временем продолжает отрицать свою агрессию.