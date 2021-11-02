Чоловіки страждають більше, ніж жінки, при розриві стосунків

https://racurs.ua/ua/n162472-choloviky-chy-jinky-hto-bilshe-strajdaie-vid-rozryvu-stosunkiv-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Стереотип про те, що чоловіки менш емоційно вкладаються у стосунки, ніж жінки, може бути далеким від істини.

Про це свідчать результати першого в історії подібного дослідження, проведеного британськими та швейцарськими ученими, повідомляє прес-служба Університету Ланкастера (Велика Британія).

Використовуючи методи обробки мови, учені проаналізувала демографічні та психологічні характеристики понад 184 тис. людей, які опублікували свої проблеми у стосунках на анонімному онлайн-форумі. Потім дослідники змогли статистично визначити найпоширеніші теми, які зустрічалися в кожній публікації, створивши «карту» найпоширеніших проблем у стосунках.

Результати показали, що проблеми з спілкуванням були проблемою № 1 серед найпоширеніших згадок:

майже кожна п’ята особа відзначала труднощі при обговоренні проблем;

кожна восьма особа згадувала проблеми довіри у своїх стосунках.

Аналіз показав, що найпоширенішою темою, яку люди обговорювали стосовно своїх проблеми у стосунках, був емоційний біль, викликаний проблемами, а не самі проблеми.

Найпоширеніша тема була про «серцевий біль» і складалася з таких слів, як жаль, розрив, плач і розбите серце.

Всупереч їхнім очікуванням, дослідження показало, що чоловіки обговорюють розбиті серця значно частіше, ніж жінки.

Примітно, що той факт, що тема душевного болю частіше обговорювалася чоловіками, підкреслює, що проблеми у стосунках на чоловіків принаймні так само емоційно впливають, як і на жінок, — наголошують дослідники.



Крім того, дослідники виявили, що чоловіки частіше, ніж жінки шукають допомоги у стосунках в Інтернеті. Водночас, багато психологів зазначають, що найбільш частими «гостями» їхніх кабінетів є жінки.

Тож, ймовірно, жінкам простіше, ніж чоловікам, розповідати про емоційні переживання віч на віч, в той час як чоловіки віддають перевагу анонімному спілкуванню в інтернеті.