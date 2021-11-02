Мужчины страдают больше, чем женщины, при разрыве отношений

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Стереотип о том, что мужчины менее эмоционально вкладываются в отношения, чем женщины, может оказаться далеким от истины.

Об этом свидетельствуют результаты первого в истории подобного исследования, проведенного британскими и швейцарскими учеными, сообщает пресс-служба Университета Ланкастера (Великобритания).

Используя методы обработки языка, ученые проанализировали демографические и психологические характеристики более 184 тыс. человек, опубликовавших свои проблемы в отношениях на анонимном онлайн-форуме. Затем исследователи смогли статистически определить самые распространенные темы, которые встречались в каждой публикации, создав «карту» наиболее распространенных проблем в отношениях.

Результаты показали, что проблемы с общением были проблемой № 1 среди самых распространенных упоминаний:

почти каждый пятый человек отмечал трудности при обсуждении проблем;

каждый восьмой человек вспоминал проблемы доверия в своих отношениях.

Анализ показал, что наиболее распространенной темой, которую люди обсуждали относительно своих проблем в отношениях, была эмоциональная боль, вызванная проблемами, а не сами проблемы.

Самая распространенная тема была о «сердечной боли» и состояла из таких слов, как жалость, разрыв, плач и разбитое сердце.

Вопреки их ожиданиям, исследование показало, что мужчины обсуждают разбитые сердца гораздо чаще, чем женщины.

Примечательно, что тот факт, что тема душевной боли чаще обсуждалась мужчинами, подчеркивает, что проблемы в отношениях на мужчин, по крайней мере, так же эмоционально влияют, как и на женщин, — подчеркивают исследователи.



Кроме того, исследователи обнаружили, что мужчины чаще женщин ищут помощи в отношениях в Интернете. В то же время многие психологи отмечают, что наиболее частыми «гостями» их кабинетов являются женщины.

Так что, вероятно, женщинам проще, чем мужчинам, рассказывать об эмоциональных переживаниях лицом к лицу, в то время как мужчины предпочитают анонимное общение в интернете.