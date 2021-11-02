Перемещение войск РФ к границе Украины прокомментировал Данилов. Фото: ФБ

https://racurs.ua/n162473-peremeschenie-voysk-rf-k-granice-ukrainy-prokommentiroval-danilov.html

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Агрессию Россию возле украинских границ прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Он утверждает, что информация западных медиа о сосредоточении войск и техники России у границ Украины не соответствует действительности. Об этом Данилов заявил в комментарии украинским СМИ.

Идет сознательная дезинформация всего общества. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация. Нам непонятно, зачем они это делают… Что будет завтра, мы не знаем. Но на сегодняшний день такой концентрации, о которой пишут, нет, — сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что в последние недели ситуация на границах не менялась. Также он прокомментировал появившиеся в СМИ спутниковые кадры войск РФ.

Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад — вы увидите одни и те же кадры, — подчеркнул Данилов.

Напомним, издание Politico 1 ноября опубликовало снимки перемещения российской техники. Журналисты утверждают, что подразделения начали перемещаться в сторону Украины в конце сентября.