Безгин. Фото: УП

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Закон о Киеве хотят принять уже в ближайшее время по спецпроцедуре «Слуги народа».

Принятие займет всего два-три часа. Об этом рассказал член профильного комитета Верховной Рады и «слуга» Виталий Безгин, передает LB.ua.

Закон в целом проголосуют уже в конце ноября. Спецпроцедура предусматривает рассмотрение исключительных поправок — пять поправок от фракций и групп и по одной правке от любого внефракционного депутата. Безгин также отметил, что спецпроцедура предусматривает внесение около 30−40 правок и займет 2−3 часа.

В частности, народные избранники планируют создание Временной следственной комиссии по вопросам коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления Киева.

Как известно, в мае 2014 года мэром Киева был избран Виталий Кличко, и президент Петр Порошенко назначил его главой Киевской городской администрации (КГГА). Законопроект о столице предусматривает разделение полномочий мэра и главы КГГА.

Глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве, тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции. Согласно решениям Конституционного суда, возглавлять КГГА может только человек, избранный столичным мэром.

Законопроект «О городе Киеве — столице Украины» был инициирован группой депутатов, включая действующего министра культуры Александра Ткаченко в сентябре 2019 года. Тогда впервые возник вопрос снятия Кличко.

Источник: LB.ua