Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

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Коронавирус в Украине снова набирает обороты — за 17 ноября медики зафиксировали 20 тыс. 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.

Среди новых больных —1 тыс. 478 детей и 377 медицинских работников. В больницы вчера попали 3 тыс. 907 человек больных, а 752 пациента скончались. Преодолеть коронавирус за сутки сумели 19 тыс. 633 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что за все время пандемии в Украине заболели 3 млн 284 тыс. 8 человек, но выздоровели уже 2 млн 704 тыс. 217 человек. Умерли от «ковида» 79 тыс. 506 больных.

За 17 ноября от коронавируса вакцинировались 297 тыс. 832 человек. Одну дозу получили 108 тыс. 754 человека, полностью иммунизированы — 189 тыс. 78 граждан. От начала вакцинальной кампании привито 12 млн 554 тыс. 335 человек, из них полностью иммунизированы 9 млн 257 тыс. 319 украинцев.

Минздрав отметил, что 88,2% госпитализированных с «ковидом» на прошлой неделе были невакцинированными.

Напомним, в Украине бурлит почти 60% образцов штамма «Дельта» — «материнский» вариант, который еще называют индийским. Также на территории страны обнаружили с десяток других штаммов, которые родом из США, Великобритании и Африки.