Четыре бойца получили ранения в результате обстрелов на Донбассе. Фото: prm.ua

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Усиление обстрелов на Донбассе фиксируется со стороны пророссийских террористов — 17 ноября позиции украинских военных обстреляли 14 раз.

В направлении Невельского враг стрелял из минометов калибра 120 мм, а в районе Новоалександровки оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Золотого-4 российские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Мощную артиллерию 152 мм противник применял вблизи Кряковки и Прицепиловки. Минами калибра 82 мм позиции украинских защитников накрывали вблизи Крымского и Марьинки, а гранатометы применяли в районе Лебединского и Шумов. Кроме того, на Луганщине враг поднимал в воздух российский беспилотник типа «Орлан-10».

В результате агрессии ранения получили четыре украинских бойца, а один получил боевую травму. Всех раненых госпитализировали, их состояние здоровья удовлетворительное.

В штабе ООС подчеркнули, что украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, на днях бойцы Вооруженных сил Украины сбили на Донбассе российский беспилотник, который принадлежит к российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу «Орлан-10». Этот дрон предназначен для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.