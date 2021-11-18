На причастность Ермака к «Варнергейту» отреагировали на Банковой. Фото: Stringer

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Ракурс

Офис президента отреагировал на результаты расследования группы Bellingcat по спецоперации Украины с задержанием наемников российской частной военной компании «Вагнера».

На Банковой отметили, что Вellingcat указывает, что в своем тексте базируется исключительно на субъективных интервью с разведчиками в отставке, в частности с экс-главой Главного управления разведки Василием Бурбой. Также расследователи опираются на заявления отдельных лиц, а не на железобетонные факты. Кроме того, издание The Insider изложило текст расследования в несколько иной интерпретации. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передают УНИАН и «Украинская правда».

Подоляк отметил, что в расследовании речь идет о том, что «не было никаких „сливов“, о которых столько рассказывали». В тексте не указывается ни о каких решениях президента на отмену или срывы каких-либо мер в отношении «вагнеровцев».

Причастность главы ОПУ Андрея Ермака к провалу спецоперации с «вагнеровцами» Подоляк отвергает. Отмечает, что тот не пытался руководить разведкой, а разведчики не могут прислушаться к приказам руководителя Офиса президента.

Андрей Ермак никогда и ни при каких обстоятельствах не мог даже пробовать руководить разведкой и тем более какими-то ее оперативными мероприятиями. Это просто невозможно. Как с точки зрения должностных обязанностей Андрея Ермака и с точки зрения того, что руководители разведки просто не могут воспринимать приказы или распоряжения от неподходящих лиц. Да, действительно, Андрей Ермак отвечает за логистику переговоров по Донбассу. И это было сверхактуально именно в июле 2020 года, о чем красноречиво говорят, кстати, и сами «источники» в расследовании. Но никогда — за разведку и ее деятельность не отвечал Андрей Борисович, — отметил Полодяк.

Напомним, 17 ноября проект Bellingcat и The Insider опубликовали первую часть расследования относительно специальной операции Украины по задержанию наемников российской частной военной компании «Вагнера».

Журналисты со ссылкой на источники рассказали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак предлагал отсрочить проведение спецоперации на неделю, потому что президент Владимир Зеленский достиг соглашения о прекращении огня с Россией и российскими гибридными войсками на Донбассе. Впоследствии спецоперацию перенесли на пять дней.

Источники: УНИАН, «Украинская правда»