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День сержанта Вооруженных сил Украины отмечают 18 ноября. Фото: fakty.com.ua

18 ноября отмечают День сержанта ВСУ — особенности праздника

17 ноя 2021, 22:50
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Православная церковь 18 ноября чтит память мучеников Галактиона и Епистимии. К ним обращаются в борьбе с искушением блуда.

Народные приметы на 18 ноября:

  • Мгла покрыла Луну — к долгой непогоде.
  • Снег падает и ложится неровно — будущий урожай ржи будет богатым.
  • Дует ветер с севера, а на небе нет облаков — вскоре похолодает.

В Украине 18 ноября отмечают День сержанта Вооруженных сил, праздник был установлен президентским указом от 19 апреля 2019 года. Сержант в украинской армии — одно из ключевых звеньев военного устройства. Особенно ярко сержанты ВСУ проявили себя во время войны на Донбассе.

В Генштабе ВСУ сообщали, что военнослужащие, которые получают первичное воинское звание младшего сержанта, должны принять Кодекс сержанта. Его зачитывает либо сам военнослужащий, либо повторяет за командиром. Потом уже младший сержант расписывается в этом Кодексе, который впоследствии укладывается в его личное дело. Военнослужащий должен придерживаться девиза сержанта: «Честь. Преданность. Ответственность. Профессионализм».

В мире 18 ноября отмечают День независимости Латвии, Национальный праздник Султаната Оман, День независимости Марокко и Международный день вина Божоле.


18 ноября в истории:

  • 1838 год — Тарас Шевченко завершил первый вариант «Тарасовой ночи», финальной поэзии «Кобзаря».
  • 1883 год — в США ввели единую систему определения времени.
  • 1978 год — в джунглях Гайаны около 1 тыс. участников секты «Храм Народов» покончили жизнь самоубийством.
  • 2007 год — в результате взрыва метана на предприятии «Шахта им. А. Ф. Засядько» в Донецке погибли более 100 горняков.

Напомним, 17 ноября в мире отмечали Международный день студента и День преждевременно родившегося ребенка. Православные верующие почитали святых мучеников Никандра епископа Мирского и Ермея.

Источник: Ракурс


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