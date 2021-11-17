День сержанта Вооруженных сил Украины отмечают 18 ноября. Фото: fakty.com.ua

https://racurs.ua/n163215-18-noyabrya-otmechaut-den-serjanta-vsu-osobennosti-prazdnika.html

Ракурс

Православная церковь 18 ноября чтит память мучеников Галактиона и Епистимии. К ним обращаются в борьбе с искушением блуда.

Народные приметы на 18 ноября:

Мгла покрыла Луну — к долгой непогоде.

Снег падает и ложится неровно — будущий урожай ржи будет богатым.

Дует ветер с севера, а на небе нет облаков — вскоре похолодает.

В Украине 18 ноября отмечают День сержанта Вооруженных сил, праздник был установлен президентским указом от 19 апреля 2019 года. Сержант в украинской армии — одно из ключевых звеньев военного устройства. Особенно ярко сержанты ВСУ проявили себя во время войны на Донбассе.

В Генштабе ВСУ сообщали, что военнослужащие, которые получают первичное воинское звание младшего сержанта, должны принять Кодекс сержанта. Его зачитывает либо сам военнослужащий, либо повторяет за командиром. Потом уже младший сержант расписывается в этом Кодексе, который впоследствии укладывается в его личное дело. Военнослужащий должен придерживаться девиза сержанта: «Честь. Преданность. Ответственность. Профессионализм».

В мире 18 ноября отмечают День независимости Латвии, Национальный праздник Султаната Оман, День независимости Марокко и Международный день вина Божоле.

18 ноября в истории:

1838 год — Тарас Шевченко завершил первый вариант «Тарасовой ночи», финальной поэзии «Кобзаря».

1883 год — в США ввели единую систему определения времени.

1978 год — в джунглях Гайаны около 1 тыс. участников секты «Храм Народов» покончили жизнь самоубийством.

2007 год — в результате взрыва метана на предприятии «Шахта им. А. Ф. Засядько» в Донецке погибли более 100 горняков.

Напомним, 17 ноября в мире отмечали Международный день студента и День преждевременно родившегося ребенка. Православные верующие почитали святых мучеников Никандра епископа Мирского и Ермея.