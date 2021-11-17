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Ракурс
Цены на проезд в Киеве не изменятся. Фото: ukranews.com

Подорожание проезда в Киеве пока не будут рассматривать — Кличко

17 ноя 2021, 22:20
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Цены на проезд в общественном транспорте Киева не будут расти до конца отопительного сезона.

Вопрос повышения цен на проездные билеты не будет рассматриваться даже несмотря на то, что столица оказалась в затруднительной экономической ситуации из-за подорожания энергоносителей. Чтобы избежать повышения тарифов на отопление и горячую воду власти Киева уже компенсировали из бюджета города более 2 млрд грн. А дотация на городской транспорт составляет в 2021 году составляет 4,5 млрд грн из киевского бюджета. Об этом 17 ноября сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram-канале.

То есть, мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Потому что весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации, — говорится в сообщении.


Кличко заверил, что тарифы не будут пересматривать до конца отопительного сезона. Уточнил, что вопрос стоимости проезда в Киеве пока вынесен только на обсуждение.

Напомним, 17 ноября киевские власти опубликовали проект распоряжения о повышении стоимости проездных билетов в столице. В документе отмечалось, что обычный проездной без ограничений количества поездок будет стоить 2 тыс. 990 грн, против цены в 1,3 тыс. грн, которая действует сейчас.

Источник: Ракурс


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