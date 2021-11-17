Ціни на проїзд у Києві не зміняться. Фото: ukranews.com

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Ціни на проїзд у громадському транспорті Києва не зростатимуть до кінця опалювального сезону.

Питання підвищення цін на проїзні квитки не розглядатиметься навіть попри те, що столиця опинилася в скрутній економічній ситуації через подорожчання енергоносіїв. Аби уникнути підвищення тарифів на опалення й гарячу воду влада Києва вже компенсувала зі бюджету міста понад 2 млрд грн. А дотація на міський транспорт становить в 2021 року становить 4,5 млрд грн з київського бюджету. Про це 17 листопада повідомив мера Віталій Кличко у Telegram-каналі.

Тобто, ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації, — йдеться в повідомленні.



Кличко запевнив, що тарифи не переглядатимуть до кінця опалювального сезону. Уточнив, що питання вартості проїзду у Києві поки винесене лише на обговорення.

Нагадаємо, 17 листопада київська влада опублікувала проект розпорядження про підвищення вартості проїзних квитків у столиці. У документі зазначалося, що звичайний проїзний без обмежень кількості поїздок коштуватиме 2 тис. 990 грн, проти ціни в 1,3 тис. грн, яка діє зараз.