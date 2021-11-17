Проект посиленої резолюції по Криму схвалив комітет ГА ООН. Фото: Укрінформ

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Комітет Генеральної асамблеї ООН схвалив проект щодо ситуації з правами людини в Криму.

Вперше в документі була зафіксована підтримка «Кримської платформи». Також у резолюції міститься заклик до Росії звільнити українських політв’язнів та забезпечити права кримськотатарського народу. Про це 17 листопада повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

Дипломат подякував усім державам-членам ООН, які підтримали проект резолюції. Наголосив, що схвалення документу в грудні Генасамблеєю ООН дозволить додатково консолідувати міжнародну підтримку України на шляху до відновлення територіальної цілісності.

Підтримали резолюцію 64 країни, а 93 утрималися. При цьому 20 країн проголосували проти. Це — Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Малі, Нікарагуа, Філіппіни, Російська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела та Зімбабве.

Нагадаємо, у 2020 році резолюцію ООН щодо прав людини в окупованому Криму підтримали 64 країни, а Росія та ще 22 країни голосували проти. Минулорічна резолюція закликала посилити тиск на Росію в міжнародних рамках, щоб змусити виконувати свої зобов’язання з міжнародного права в якості держави-окупанта, а також надати доступ в Крим для міжнародних місій зі спостереження.