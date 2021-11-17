Амністію для власників підроблених COVID-сертифікатів схвалив комітет Ради. Фото: pravda.com

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«Ковідну амністію» для українців, які купили фейкові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, готують у Верховній Раді.

Комітет з питань правоохоронної діяльності розглянув і підтримав поправки до проекту закону № 6084 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень». Про це 17 листопада повідомила народний депутат від «Голосу» Олександра Устінова на власній сторінці у Facebook.

Парламентар, посилаючись на озвучені під час засідання комітету дані зазначила, що станом на 17 листопада в Україні діє близько 210 тис. підроблених сертифікатів про щеплення. А так звана амністія передбачає, що тепер особа, яка використала підроблені документи про вакцинацію, звільняється від кримінальної відповідальності.

Як працюватиме «ковідна амністія» в Україні

Для того, що уникнути криміналу треба прийти в райвідділ поліції та подати заяву про те, що ви використовуєте підроблений COVID-сертифікат. Також треба дати покази про те, у кого був придбаний фейковий документ. Після цього на власника такого документу справу закриють.

Сподіваюся, завтра Верховна Рада підтримає цей законопроект, і у нас так само як і в Європі зможуть штрафувати до 170 тис. грн чи садитимуть на 3 роки за підробку сертифікатів, — наголосила Устінова.

Нагадаємо, у Закарпатській області ввели анонімну вакцинацію від коронавірусу для осіб, які з релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про наявність щеплення. Зробити укол можна в анонімному кабінеті щеплень у медичному центрі в Ужгороді.