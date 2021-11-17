Lexus випустить мініатюрний кросовер. Фото: flickr

https://racurs.ua/ua/n163211-lexus-vypustyt-miniaturnyy-krosover-pershi-zobrajennya-novynky.html

Ракурс

Новий автомобіль компанії Lexus (Лексус) буде субкомпактним і за розмірами буде схожим із Toyota Aygo X (Тойота).

Перший рендер новинки вже опублікували інсайдери. В основу моделі ляже платформа TNGA-B, а довжина автомобіля не перевищуватиме чотирьох метрів. Кузов машини буде п’ятидверним, а дизайном екстер'єру новинка буде нагадувати концепт-кар LF-SA шестирічної давності. Про це пише портал BestCarWeb.

За інформацією журналістів, довжина кросовера «Лексус» складатиме 3,7 м, висота — 1,5 м, а колісна база — 2,43 м. Очікується, що нове авто отримає гібридну силову установку на базі 1,5-літрового трициліндрового мотора.

Кросовер збереже радіаторну решітку впізнаваної форми і звужену оптику. Захисний пластиковий обвіс з’явиться на порогах і колісних арках.

Нагадаємо, у 2019 році компанія Lexus на автосалоні в Гуанчжоу презентувала свій перший повністю електричний автомобіль. Новинка отримала назву UX 300e.

Джерело: BestCarWeb