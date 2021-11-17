Рінат Ахметов розповів про відносини з президентом Зеленським. Фото:

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Ракурс

Рінат Ахметов, який вважається найбагатшою людиною України і є власником групи СКМ, прокоментував відносини з чинним президентом Володимиром Зеленським.

Ахметов заявив, що «ніколи не просився і не проситься» на зустрічі з главою української держави. Про це він повідомив у коментарі НВ.

Для мене головне — щоб Україна була успішною, а українці щасливими. Це набагато важливіше за зустрічі з президентом, — наголосив він.

Також бізнесмен заявляє, що не вважає себе олігархом, а є інвестором. Він наголосив, що його група СКМ — найбільший платник податків та роботодавець України. Своє ім’я за необхідності Ахметов обіцяє захищати у судах.

Крім того, Ахметов прокоментував і зустріч Зеленського з представниками великого бізнесу у 2020 році, на якій український лідер закликав їх допомогти державі боротися з пандемією коронавірусу.

Мій Фонд допомагає людям вже 16 років. Філософія Фонду та моя філософія — не проходити повз чуже лихо і чужий біль сприймати як свій. Тому мене «закликати» до допомоги не потрібно — ми допомагали і допомагатимемо, — зазначив він.



Нагадаємо, в 2020 році ЗМІ повідомляли, що Рінат Ахметов, ймовірно, щомісяця виділяє 2 млн дол. для партії «Слуга народу» та Офісу президента. При цьому наголошувалося, що ані в «Слузі народу», ані в Офісі президента «своїх» людей у ​​Ріната Ахметова немає.

Джерело: НВ