Ринат Ахметов рассказал об отношениях с президентом Зеленским. Фото:

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Ракурс

Ринат Ахметов, который считается самым богатым человеком Украины и является владельцем группы СКМ, прокомментировал отношения с действующим президентом Владимиром Зеленским.

Ахметов заявил, что «никогда не просился и не просится» на встречи с главой украинского государства. Об этом он сообщил в комментарии НВ.

Для меня главное — чтобы Украина была успешной, а украинцы счастливыми. Это гораздо важнее встречи с президентом, — подчеркнул он.

Также бизнесмен заявляет, что не считает себя олигархом, а является инвестором. Он отметил, что его группа СКМ — крупнейший налогоплательщик и работодатель Украины. Свое имя при необходимости Ахметов обещает защищать в судах.

Кроме того, Ахметов прокомментировал и встречу Зеленского с представителями крупного бизнеса в 2020 году, на которой украинский лидер призвал их помочь государству бороться с пандемией коронавируса.

Мой Фонд помогает людям уже 16 лет. Философия Фонда и моя философия — не проходить мимо чужое горе и чужую боль воспринимать как свою. Поэтому меня «призывать» к помощи не нужно — мы помогали и будем помогать, — отметил он.



Напомним, в 2020 году СМИ сообщали, что Ринат Ахметов, вероятно, ежемесячно выделяет 2 млн долл. для партии «Слуга народа» и Офиса президента. При этом отмечалось, что ни в «Слуге народа», ни в Офисе президента «своих» людей у Рината Ахметова нет.

Источник: НВ