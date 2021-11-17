Журналисты рассказали о роли Владимира Зеленского в «Варнергейте». Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n163209-zelenskiy-vse-znal-bellingcat-o-roli-prezidenta-v-varnergeyte.html

Ракурс

Спецоперация по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера» была известна президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Украинского лидера впервые проинформировали о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года во время очередного понедельничного брифинга по вопросам безопасности с руководителями спецслужб. Об этом говорится в расследовании проекта Bellingcat, который опубликован на сайте The Insider.

Журналисты утверждают, что украинский президент в целом одобрил операцию, а ее проведение было запланировано на 26 июня 2020 года. Кроме того, глава государства попросил подготовить детальный план. Этот концептуальный план был подготовлен и утвержден Министром обороны 1 июля 2020 года.

В отчете сообщается, что Зеленский регулярно получал информацию о подготовке к операции «Авеню». О ходе подготовки его информировали бывший руководитель военной разведки Василий Бурба и бывший первый заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий.

Бурбу уволили с должности 5 августа 2020 года, сразу после провала спецоперации. Баранецкий лишился должности 26 июля этого года.

Отмечается, что важнейшей частью операции должна была стать принудительная посадка самолета. Журналисты изучили Чикагскую конвенцию, которая регулирует коммерческие воздушные перевозки, и заявили, что существует только два сценария, которые позволят Украине законно посадить самолет на своей территории. Первый — неотложная медицинская помощь, а второй — угроза взрыва на борту.

Напомним, 17 ноября проект Bellingcat и The Insider опубликовали первую часть расследования относительно специальной операции Украины по задержанию наемников российской частной военной компании «Вагнера». Журналисты рассказали, каким образом украинские спецслужбы планировали заманить наемников в Украину для их задержания.

Также в расследовании говорится о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак предлагал отсрочить ее проведение на неделю, потому что президент Владимир Зеленский достиг соглашения о прекращении огня с Россией и российскими гибридными войсками на Донбассе. Спецоперацию перенесли на пять дней.

Источники: The Insider, Bellingcat