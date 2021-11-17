«Вагнергейт» — отсрочить задержание наемников предложил Ермак

https://racurs.ua/n163208-vagnergeyt-otsrochit-zaderjanie-naemnikov-predlojil-ermak.html

Ракурс

Операция украинской разведки по задержанию российских наемников была сорвана после того, как Офис Зеленского решил ее перенести.

В расследовании The Bellingcat говорится, что за несколько дней до того, как самолет с наемниками, пообещавшим работу в Венесуэле, должен был вылететь из Беларуси в Стамбул, президент Владимир Зеленский достиг соглашения о прекращении огня с Россией и российскими гибридными войсками на Донбассе.

Соглашение должно было вступить в силу 27 июля и, по данным журналистов, именно это побудило Офис президента Украины отложить операцию на пять дней.

Руководитель ОП Андрей Ермак, по утверждению расследователей, предложил перенести операцию на неделю. Они узнали эту информацию от Василия Бурбы и еще нескольких опрошенных разведчиков. Зеленский знал о подготовке и одобрил проведение спецоперации «Авеню». Ермак предложил перенести операцию именно из-за договоренности с Россией о прекращении огня на Донбассе.

Перемирие вступило в силу 27 июля 2020 года. По словам Бурбы, Офис президента уверял, что если боевая операция продлится, как планировалось, и завершится задержанием 25 июля, режим прекращения огня прекратится еще до его начала.

Бурба предлагал задержать операцию на четыре дня. В конце концов, ее решили перенести на пять дней.

Bellingcat не получил от Офиса президента комментариев.

Наемники прибыли в Беларусь 24 июля и были арестованы белорусским КГБ в своем отеле в Минске 29 июля, что сорвало план украинской разведки.

Расследование обнародовали 17 ноября на сайте Bellingcat. Это первая часть материала, описывающая процесс вербовки наемников сотрудниками Главного управления разведки Минобороны.

По заключению расследования, которое длилось год, украинская военная разведка планировала захватить 33 наемника российской частной военной компании «Вагнер» 25 июля 2020 года. Это должно было произойти после приземления их самолета, летевшего из Минска в Стамбул, в Украине под вымышленным предлогом.

Посадка самолета должна была стать последним этапом сложной операции военной разведки при поддержке внутренних спецслужб, чтобы выманить и арестовать российских наемников, причастных к боевым действиям на востоке Украины.

Во второй части расследователи Bellingcat пообещали рассказать, как развивались события по прибытии «вагнеровцев» в Минск.