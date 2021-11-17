Bellingcat обнародовал расследование о задержании «вагнеровцев» в Беларуси. Фото: bellingcat.com

https://racurs.ua/n163207-kak-planirovali-specoperaciu-rassledovanie-bellingcat-o-vagnerovcah.html

Ракурс

Расследование о спецоперации Украины по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера» в Беларуси обнародовал проект Bellingcat.

В первой части материала расследователи рассказывают, как украинские разведчики завербовали «вагнеровцев» и получили от них прямые доказательства их участия в военных преступлениях. Отмечается, что украинская разведка изучала наемников с 2014 года. А в 2018 году Государственная служба разведки узнала, что по возвращении в Россию наемники остаются без работы и решила, что этим можно воспользоваться. Расследование опубликовано на сайте The Insider.

Как вербовали наемников?

Украинские спецслужбы собрали информацию о методах вербовки, ротацию боевиков между группой «Вагнера» и другими частными военными компаниями. Изучалось их взаимодействие с Федеральной службой безопасности РФ и Главным разведывательным управлением Генштаба России. Более 2 тыс. данных «вагнеровцев» удалось собрать к сентябрю 2019 года. Большинство этих боевиков совершали преступления на Донбассе с 2014 по 2018 годы.

Украинские разведчики планировали создать собственную подставную ЧВК, чтобы под видом вербовки задержать наемников. Легенда о «работе» должна была быть правдоподобной, а куратор тоже должен был бы отражать представителя российских спецслужб.

Напомним, летом 2020 года в Белоруссии задержали 33 боевиков частной военной кампании «Вагнера», среди которых были подозреваемые в причастности к военным преступлениям на Донбассе. Офис президента Украины направил Беларуси запрос на их экстрадицию, но «вагнеровцев» передали Российской Федерации.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские спецслужбы якобы более года готовились к задержанию «вагнеровцев», однако за несколько дней до этого офис Зеленского «попросил отсрочить спецоперацию», после чего она провалилась.

Легенда о «работе» и «куратор»

Украинские спецслужбы использовали фейковую частную военную компанию МАР, которую создали в 2012 году в Санкт-Петербурге, но на момент спецоперации она уже не действовала. Поэтому разведка в 2019 году зарегистрировала аналогичный домен и сайт, чтобы перехватывать запросы о наборе персонала, которые поступали в ЧВК МАР.

«Вагнеровцам» пояснили, что работа заключается по якобы охране нефтяных объектов «Роснефти» на Ближнем Востоке. При этом нефтяные скважины были расположены недалеко от линии фронта и действительно нуждались в защите. Так что легенда была правдивой. Для электронной переписки с кандидатами использовали доменное имя office-rosneft.org. Роль так называемого главного рекрутера и куратора проекта от российских спецслужб сыграл спецназовец с реальным боевым опытом.

План задержания

После того, как боевики согласились на предложенную работу, СБУ создала список из 28 человек. Среди этих лиц были боевики, воевавшие под Иловайском и Дебальцево. Также среди них — террористы, которые сбили в июне 2014 года украинский военный самолет под Луганском и наемники, которые могут быть свидетелями сбития малазийского Боинга МН17.

Планировалось, что «вагнеровцы» должны были оказаться в Украине вследствие принудительной посадки самолета, который направлялся из Минска в Стамбул, из-за угрозы взрыва. При этом пассажирам не планировали сообщать об изменении траектории полета и чрезвычайной ситуации.

На днях, 14 ноября, временная следственная комиссия ВРУ подтвердила факт срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера». В отчете комиссии говорилось о том, что в Киеве действительно приняли решение отменить эту операцию, однако неизвестно, кто принял такое решение. В Раде отрицают причастность к этому президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. В ВСК заявили, что всю операцию контролировала ФСБ России.

Источники: Bellingcat, The Insider