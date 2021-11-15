Зеленский и Ермак невиновны, все контролировала ФСБ — отчет ВСК по «вагнеровцам»

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Срыв спецоперации по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера» ​​произошел — этот факт официально подтвердили в отчете временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины.

Нардеп Марьяна Безуглая 15 ноября зачитала финальный отчет ВСК по делу «вагнеровцев». Она сообщила, что материалы депутаты получали, в частности, и от «Беллингкет».

Операция готовилась с 2018 по июль 2020 года. Сначала шла просто вербовка и выманивать россиян на тот момент никто не собирался. Но потом планы поменялись.

Главное управление разведки передало СБУ информацию об операции в начале июля 2020 года. Тогда на одном из заседаний двух ведомств было решено выманить боевиков, в том числе сражавшихся в составе российских торористических войск на Донбассе, на территорию одной из стран, где их можно легально задержать.

Иностранные спецслужбы к этому не привлекали, — заверила Безуглая.

Она подтвердила, что самолет, согласно одному из планов, собирались сажать над территорией Украины под надуманным предлогом и задерживать вагнеровцев в Киеве.

Также в Киеве действительно было принято решение отменить эту операцию. Но кто принял такое решение — ВСК не установила. Отдельно Безуглая заявила, что ни президент Владимир Зеленский, ни глава его Офиса президента Андрей Ермак этого не делали, поскольку у них отсутствуют для этого полномочия. Не нашла ВСК и письменного документа, в котором отменяли бы операцию.

ВСК не удалось точно установить, кто и на каком уровне отсрочил операцию по задержанию с 25 на 30 июля 2020 года, — зачитала Безугла.

Другой тезис из отчета ВСК — всю операцию контролировала ФСБ, потому что один из «вагнеровцев» якобы сразу обратился туда. Эту информацию Украина получила от разведывательного сообщества других стран.

Кроме того, ВСК не нашла подтверждения утечки информации об операции.

По словам Безуглой, комиссия пришла к выводу, что меры по задержанию «вагнеровцев» начали планировать летом 2020 года, поэтому пятый президент Украины Петр Порошенко не мог их санкционировать. В то же время она отметила, что с 2018 года украинские спецслужбы проводили разведывательные мероприятия в отношении членов российских частных военных компаний, в частности «Вагнер» и «Мар», которые воевали и совершали преступления на востоке Украины.

Безуглая отметила, что документацию по задержанию членов ЧВК «Вагнера» начали готовить только после их задержания в Минске.

Отметив, что комиссия продолжает свою работу, Безугла ушла, отказавшись отвечать на вопросы СМИ, поскольку, по ее словам, сегодняшнее общение заключалось только в обнародовании отчета.

Напомним, что ранее появлялась неофициальная информация о том, что бывший глава украинской военной разведки Василий Бурба дал показания на заседание комиссии. Бурба якобы сказал, что приказ об остановке сделки поступил от высшего политического руководства страны после совещания у Зеленского. Но об этом Безугла сегодня ничего не сообщила.

Напомним, что расследование Bellingcat по делу Вагнергейта будет опубликовано на этой неделе, оно насчитывает более 11 тыс. слов. Об этом сообщили в Твиттере группы международных расследователей.

Расследование основывается на интервью с участниками операции, огромном количестве задокументированных доказательств (включая аудио, видео и фотографии) и проверке заявлений из открытых источников. Отчет будет содержать много информации и доказательств, сравнимых с заявлениями президента Украины и его команды, отметили в Bellingcat.

Напомним, летом 2020 года возле Минска задержали 33 членов частной военной кампании «Вагнера», среди которых были подозреваемые в причастности к военным преступлениям на Донбассе. Офис президента Украины направил Беларуси запрос на их экстрадицию, а «вагнеровцев» передали России.

По словам журналиста Юрия Бутусова, украинские спецслужбы якобы больше года готовились к задержанию «вагнеровцев», однако за несколько дней до этого ОПУ «попросил отсрочить спецоперацию», после чего она провалилась.