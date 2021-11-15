ВСК по «вагнеровцам» срочно обнародует отчет после анонса Bellingcat

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Ракурс

Дело «вагнеровцев» получит новый толчок — на этой неделе о вероятной государственной измене высшего политического руководства Украины будет отчитываться временная следственная комиссия Рады, а также выйдет расследование международного консорциума журналистов Bellingcat.

В конце прошлой недели в Твиттер расследователей сообщили, что очень скоро опубликуют материал о «вагнеровцах». Глава ВСК Рады, изучающей вероятную госизмену высших чиновников Марьяна Безуглая внезапно решила уже сегодня, 15 ноября (в 13.30), выдать отчет комиссии по поводу причин провала спецоперации, призванной летом 2019 года задержать «вагнеровцев».

Отчет планировался еще в пятницу, но Безуглая написала в Facebook, что комиссия не готова обнародовать отчет.

Ранее в сентябре эта нардеп-слуга уже отчитывалась о промежуточных результатах расследования. Безуглая фактически подтвердила почти все ключевые пункты, по которым в «измене» обвиняют Офис президента.

Безуглая написала также, что готова рассказать какую-то информацию о расстреле россиянами колонны украинских войск возле Иловайска в 2014 году.

В сентябре глава ВСК признала факт планирования и осуществления спецоперации (что ранее отрицалось), рассказала, что одним из вариантов была посадка самолета в Украине.

Кроме того, Безуглая указала, что причиной переноса даты вылета «вагнеровцев» в Стамбул из Минска было появление информации о работе одного из «вагнеровцев» на белорусские спецслужбы.