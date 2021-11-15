Резкий спад COVID-больных зафиксировали в Украине за сутки. Инфографика: Минздрав

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Статистка коронавируса в Украине свидетельствует о снижении количества заражений на выходные.

За 14 ноября зафиксировали 10 тыс. 802 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди больных — 764 ребенка и 132 медика. Госпитализировать пришлось 2 тыс. 798 человек. Умерли от «ковида» 442 больных, а преодолеть болезнь сумели 11 тыс. 219 человек. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В министерстве добавили, что с начала пандемии заболели уже 3 млн 228 тыс. 441 человек, а выздоровели 2 млн 642 тыс. 459 человек. Умерли от «ковида» 77 тыс. 147 человек.

За сутки вакцинировались 97 тыс. 373 человека, из них полностью иммунизированы — 56 тыс. 290 человек. А с начала вакцинальной кампании вакцину вкололи уже 12 млн 228 тыс. 644 лицам. Полностью вакцинированы в Украине уже 8 млн 722 тыс. 235 человек.

Напомним, в Украине 13 ноября обнаружили 14 тыс. 490 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализировали за сутки 4 тыс. 881 человека, но выздоровели 11 тыс. 146 больных.