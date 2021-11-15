Різкий спад COVID-хворих зафіксували в Україні за добу. Інфографіка: МОЗ

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Статистка коронавірусу в Україні свідчить про зниження кількості заражень на вихідні.

За 14 листопада зафіксували 10 тис. 802 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих — 764 дитини та 132 медика. Госпіталізувати довелося 2 тис. 798 осіб. Померли від «ковіду» 442 хворих, а подолати хворобу зуміли 11 тис. 219 осіб. Про це 15 листопада повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

У міністерстві додали, що з початку пандемії захворіли вже 3 млн 228 тис. 441 осіб, а одужали 2 млн 642 тис. 459 осіб. Померли від «ковіду» 77 тис. 147 особи.

За добу вакцинувалися 97 тис. 373 особи, з них повністю імунізовані — 56 тис. 290 осіб. А від початку вакцинальної кампанії вакцину вкололи вже 12 млн 228 тис. 644 особам. Повністю вакциновані в Україні вже 8 млн 722 тис. 235 осіб.

Нагадаємо, в Україні 13 листопада виявили 14 тис. 490 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізували за добу 4 тис. 881 особу, але одужали 11 тис. 146 хворих.