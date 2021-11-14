В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n163024-koronavirus-za-dobu-zabrav-jyttya-ponad-400-ukrayinciv-infografika.html

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В Україні за минулу добу, 13 листопада, виявлено ще 14 тис. 490 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед нових випадків захворювання 1 тис. 69 дітей та 135 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Госпіталізували за добу 4 тис. 881 особу, одужали 11 тис. 146 осіб.

Коронавірус за добу забрав 403 життя.

Впродовж 13 листопада здійснено 77 тис. 713 тестувань на коронавірус.

Щеплення від коронавірусу за добу отримали 145 тис. 241 людина. З них:

першу дозу отримали 65 тис. 757 людей;

повністю імунізовані (отримали дві дози) — 79 тис. 484 людини.

За весь час епідемії COVID-19 в Україні:

захворіли 3 млн 217 тис. 639 осіб;

одужали 2 млн 631 тис. 240 пацієнтів;

померли 76 тис. 705 хворих;

щеплено 12 млн 187 тис. 561 людину (одну дозу вакцини отримали 12 млн 187 тис. 559 людей, дві дози — 8 млн 665 тис. 945 людей).

Нагадаємо, китайські учені створили вакцину від коронавірусу, яку можна вдихати.