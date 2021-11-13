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Ракурс
Вакцина. Фото: istock

Революційну вакцину від COVID-19 створили в Китаї — її можна вдихати (ВІДЕО)

13 лис 2021, 18:42
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Вакцина від коронавірусу, яку можна вдихати, була винайдена вченими в Китаї. Перший у світі інгаляційний препарат від інфекції презентували на півдні Китаю під час міжнародної виставки в місті Хайкоу.

Після потрапляння до легень вона стимулює імунітет слизової. Про це повідомляє CGTN.

Зазначається, що інгаляційну вакцину вдихають через рот. Після того, як препарат потрапляє до легенів — він починає стимулювати імунітет слизової оболонки органу, чого неможливо досягти під час внутрішньом’язового введення ін'єкцій.

Додамо, що китайська компанія CanSino Biologics розпочала випробування інгаляційної вакцини проти COVID-19 ще весною поточного року.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу триває по всьому світу. Американські медики проаналізували дані 780 тис. ветеранів і з’ясували, що вакцини від Pfizer/BioNTech, Moderna і Johnson&Johnson до кінця 2021 року стали гірше захищати від зараження, ніж на початку року.

Джерело: CGTN

Джерело: Ракурс


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