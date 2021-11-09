Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n162819-skilky-diut-vakcyny-vid-koronavirusu-rozpovily-vcheni-infografika.html

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Вакцинація від коронавірусу триває по всьому світу. Американські медики проаналізували дані 780 тис. ветеранів і з’ясували, що вакцини від Pfizer/BioNTech, Moderna і Johnson&Johnson до кінця 2021 року стали гірше захищати від зараження, ніж на початку року.

При цьому вони все ще запобігають смертності на 70−80%. Про це повідомляє Science.

Так, у березні вакцина Pfizer/BioNTech запобігала зараженню коронавірусом з ефективністю в 86,9%, а у вересні вже з ефективністю в 43,3%. Трохи краще показав себе препарат Moderna — його ефективність знизилася з 89,2% у березні до 58% у вересні. Найсильніше впала ефективність вакцини від Johnson&Johnson — з 86,4% у березні до 13,1% у вересні.

Попри це, усі три препарати, як і раніше, захищають від смерті, навіть під час поширення штаму «Дельта».

З липня по жовтень вакцина від Pfizer/BioNTech запобігала смерті від коронавірусу з ефективністю в 84,3% (70,1% у людей старше 65 років), вакцина від Moderna — з ефективністю в 81,5% (75,5% у людей, що старші за 65 років, а вакцина від Johnson& Johnson — з ефективністю в 73% (52,2% у людей старше 65 років).

У зв’язку з цим Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала давати додаткову дозу коронавірусної вакцини людям з ослабленим імунітетом. Бустерна доза знижує ризик захворіти на коронавірус у 11,4 раза в порівнянні з двома дозами препарату.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що медичні банки, які часто використовують у народній медицині, допомагають при вакцинації від коронавірусу. Такі банки впливають на ефективність південнокорейської COVID-вакцини — допомагають препарату краще засвоюватися в організмі та викликати сильну імунну відповідь.

Джерело: Science