Медичні банки поліпшили імунну відповідь на COVID-вакцину. Фото:

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Медичні банки, які часто використовують у народній медицині, допомагають при вакцинації від коронавірусу.

Такі банки впливають на ефективність південнокорейської COVID-вакцини — допомагають препарату краще засвоюватися в організмі й викликати сильнішу імунну відповідь. Такого висновку дійшли вчені з Ратгерського університету разом з колегами з біотехнологічної компанії GeneOne Life Science з Південної Кореї. Про це повідомляється на сайті ScienceAdvances.

Принцип роботи медичних банок заснований на тому, що спочатку їх нагрівають, а згодом ставлять на будь-які частини тіла — в основному, на спину. Коли повітря всередині банок холоне, утворюється невеликий вакуум, який нібито «всмоктує" шкіру, залишаючи після себе характерні синці. Такий метод найчастіше використовують при лікуванні захворювань органів грудної клітини для забезпечення місцевого припливу крові.

Науковці перед своїм відкриттям провели ретельне дослідження на щурах. Гризунам ввели експериментальну ДНК-вакцину, яка складається з плазмідних ДНК, що містять гени збудника SARS-CoV-2. Вчені виявили, що таке «всмоктування» шкіри змушує клітини дерми сильніше поглинати частинки введеної вакцини. Таким чином організм краще всмоктує препарат.

Фахівці відзначають, що такий спосіб доставки вакцини в організм дуже простий і не вимагає серйозних фінансових вкладень, тому може спокійно використовуватися в країнах, що розвиваються.

Нагадаємо, науковці розробили ПЛР-тест, який за зразками, взятими з носоглотки, може визначити, яким з існуючих штамів коронавірусу заразився пацієнт. Більш того, новий метод дозволяє виявляти вірусні варіанти навіть у зразках зі зруйнованою вірусною РНК.

Джерело: ScienceAdvances