Медицинские банки улучшили иммунный ответ на COVID-вакцину. Фото:

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Ракурс

Медицинские банки, которые часто используют в народной медицине, помогают при вакцинации от коронавируса.

Такие банки влияют на эффективность южнокорейской COVID-вакцины — помогают препарату лучше усваиваться в организме и вызывать сильный иммунный ответ. К такому выводу пришли ученые из Ратгерского университета вместе с коллегами из биотехнологической компании GeneOne Life Science из Южной Кореи. Об этом сообщается на сайте ScienceAdvances.

Принцип работы медицинских банок основан на том, что сначала их нагревают, а после ставят на любые части тела — в основном, на спину. Когда воздух внутри банок остывает, образуется небольшой вакуум, который как бы «всасывает» кожу, оставляя после себя характерные синяки. Такой метод чаще всего используют при лечении заболеваний органов грудной клетки для обеспечения местного притока крови.

Ученые перед своим открытием провели тщательное исследование на крысах. Грызунам ввели экспериментальную ДНК-вакцину, которая состоит из плазмидных ДНК, содержащих гены возбудителя SARS-CoV-2. Ученые обнаружили, что такое «всасывание» кожи заставляет клетки дермы сильнее поглощать частицы введенной вакцины. Таким образом организм лучше всасывает препарат.

Специалисты отмечают, что такой способ доставки вакцины в организм очень прост и не требует серьезных финансовых вложений, так что может спокойно использоваться в развивающихся странах.

Напомним, ученые разработали новый ПЦР-тест. По образцам, взятым из носоглотки, он может определить, каким из существующих штаммов коронавируса заразился пациент. Более того, новый метод позволяет обнаруживать вирусные варианты даже в образцах с разрушенной вирусной РНК.

Источник: ScienceAdvances