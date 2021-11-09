ЕС ограничил въезд — Украину исключили из «зеленого» списка

https://racurs.ua/n162802-es-ogranichil-vezd-ukrainu-iskluchili-iz-zelenogo-spiska.html

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Европейский Союз ограничил въезд гражданам Украины из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Сегодня послы стран-членов ЕС исключили Украину и Сингапур из списка безопасных для путешествий стран. Однако каждое государство ЕС в дальнейшем будет самостоятельно принимать решение о запрете на въезд для украинцев.

Соответствующее решение 9 ноября было обнародовано на официальном сайте Совета ЕС.

В Министерстве иностранных дел объяснили, что Евросоюз учел мировой прогресс в вакцинации и изменил подход к временным ограничениям на путешествия. Брюссель рекомендовал государствам-членам ЕС открывать границы для полностью вакцинированных путешественников при условии, что они сдадут тест во время пересечения границы.

Это рекомендация (решение по исключению Украины из зеленого списка — ред.), а финальное решение будет принимать каждая отдельная страна… Это не нарушает возможности стран-членов отменить временные ограничения на поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников, — отметил главный дипломат Украина Дмитрий Кулеба.

Напомним, в «зеленом» списке ЕС остаются 18 стран. Решение об исключении Украины из списка не означает автоматического изменения правил пересечения границы. Однако страны ЕС, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд.