ЕС наказал режим Лукашенко за кризис на границе с Польшей визовыми ограничениями

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Ракурс

Кризис на границе Беларуси с ЕС, а именно в Польше, побудил Евросоюз к новым санкциям против режима Александра Лукашенко.

Совет ЕС 9 ноября решил частично приостановить действие соглашения с Минском об упрощенном визовом режиме. Ограничения вводятся в отношении белорусских официальных лиц. Отмечается, что решение не касается рядовых белорусов.

Недопустимо, чтобы Беларусь играла с жизнью людей в политических целях. Сегодняшнее решение еще раз показывает нашу общую решимость продолжать борьбу с продолжающейся гибридной атакой, — заявил министр внутренних дел Словении и председатель Совета внутренних дел Алеш Хойс.

Решение распространяется на должностных лиц белорусского режима и касается выдачи виз для многократного въезда и пониженного сбора за заявление на визу.

Напомним, что 8 ноября кризис на границе обострился. Более 4 тыс. мигрантов пытались форсировать заграждения со стороны Беларуси и разбили лагерь на границе. Вооруженные силы Польши приведены в боевую готовность.

Сегодня Польша закрыла КПП «Кузница», один из самых больших в районе Гродно. На автовокзале Гродно все автобусные рейсы в Польшу закрыты, пустить транспорт через другие пункты пропуска пока нет возможности. На КПП «Брузги» автомобилей на выезд или въезд нет.