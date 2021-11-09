Спецслужбы РФ и Минска силой заставили мигрантов прорывать границу - Польша

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Ситуацию на границе Польши и Беларуси, куда режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко свозит мигрантов и устраивает провокации, прокомментировал польский вице-министр национальной обороны Марцин Оцепа. По его словам, Варшава не хочет милитаризовать этот кризис, поэтому не стоит для его решения привлекать силы НАТО.

Сейчас в районе Кузницы Белостокской с белорусской стороны находятся около тысячи мигрантов, пытающихся пересечь границу, пишет «Польское радио».

Мы имеем дело непосредственно с деятельностью белорусских и российских спецслужб, а также всех других военизированных формирований, применяющих силу, чтобы принуждать мигрантов к давлению на польскую границу. И это ситуация, которой будут учиться в учебниках все те, кто изучает как международные отношения, так и вопросы безопасности и обороны. Потому что с такой ситуацией Запад еще не сталкивался, — констатировал Оцепа.

У границы находятся работники Пограничной службы Польши, которым помогают Войска территориальной обороны, полиции и антитеррористических формирований.

Войско выполняет лишь вспомогательную функцию. Мы не хотим милитаризовать этот кризис, поэтому не стоит привлекать НАТО, — подтвердил польский вице-министр.

В свою очередь, министр внутренних дел Германии Горст Зеегофер призвал Европейский Союз «принять меры», чтобы помочь остановить приток мигрантов из Беларуси. Берлин поддерживает решение Варшавы по поводу строительства постоянного заграждения на границе с Беларусью.

Напомним, утром 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе значительно обострилась. Минск свез большую группу мигрантов, которая двигалась к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей.

Источник: «Польское радио»