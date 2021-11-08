Мигранты штурмуют польско-белорусскую границу, скриншот видео

https://racurs.ua/n162773-polyaki-otbilis-nelegaly-razbili-lager-na-granice-video.html

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Нелегальные мигранты, которые сегодня, 8 ноября, пытались прорваться сквозь пограничные заграждения на территорию Польши, не смогли этого сделать.

Так что они на ночь разбили лагерь прямо у границы с белорусской стороны. Соответствующий палаточный городок сняли с вертолета.

Służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Są cały czas pilnowani przez białoruskie służby. pic.twitter.com/IpP0wdPXhC — Ministerstwo Obrony Narodowej �� (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Число мигрантов оценивается примерно в 3 тыс. человек.

Впрочем, в Польше считают, что успокаиваться еще рано — ожидается, что в последующие часы нападения на границе усилятся. Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох, сообщает пресс-служба Канцелярии польского президента Анджея Дуды.

Отмечается, что Дуда рассматривает возможность созыва Совета национальной безопасности Польши.

Министерство национальной безопасности и обороны Польши опубликовало видео, демонстрирующее, что попытки прорвать границу мигрантами происходят «под пристальным наблюдением и контролем» белорусских силовиков.

Также ведомство опубликовало другие видеороликов, которые демонстрируют, как мигранты пытаются перерезать колючую проволоку на границе с помощью специальных ножниц и уничтожают заграждения лопатами.

Напомним, колонна из нескольких сотен мигрантов сегодня, 8 ноября, утром отправилась к белорусско-польской границе. В связи с этой ситуацией Польша привела часть войск в боевую готовность.