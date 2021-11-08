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Ракурс
Мигранты штурмуют польско-белорусскую границу, скриншот видео

Поляки отбились — нелегалы разбили лагерь на границе (ВИДЕО)

8 ноя 2021, 18:17
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Нелегальные мигранты, которые сегодня, 8 ноября, пытались прорваться сквозь пограничные заграждения на территорию Польши, не смогли этого сделать.

Так что они на ночь разбили лагерь прямо у границы с белорусской стороны. Соответствующий палаточный городок сняли с вертолета.

Число мигрантов оценивается примерно в 3 тыс. человек.

Впрочем, в Польше считают, что успокаиваться еще рано — ожидается, что в последующие часы нападения на границе усилятся. Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох, сообщает пресс-служба Канцелярии польского президента Анджея Дуды.

Отмечается, что Дуда рассматривает возможность созыва Совета национальной безопасности Польши.

Министерство национальной безопасности и обороны Польши опубликовало видео, демонстрирующее, что попытки прорвать границу мигрантами происходят «под пристальным наблюдением и контролем» белорусских силовиков.

Также ведомство опубликовало другие видеороликов, которые демонстрируют, как мигранты пытаются перерезать колючую проволоку на границе с помощью специальных ножниц и уничтожают заграждения лопатами.


Напомним, колонна из нескольких сотен мигрантов сегодня, 8 ноября, утром отправилась к белорусско-польской границе. В связи с этой ситуацией Польша привела часть войск в боевую готовность.

Источник: Ракурс


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