Самый бюджетный кроссовер Hyundai прошел тест-драйв

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Ракурс

Самый бюджетный кроссовер Hyundai проходил «лосиный тест», неплохо справившись с маневрами. В процессе испытаний корейский автомобиль показал неплохую для своего класса управляемость.

Однако полностью справиться с резкими перестроениями модели не удалось. «Лосиный тест» проводили журналисты испанского издания km77.com

Hyundai Bayon удалось без проблем выполнить перестроения на скорости 75 км в час, что является неплохим результатом для большинства кроссоверов. В таком скоростном режиме автомобиль продемонстрировал предсказуемую управляемость.

Однако данный результат так и остался лучшей попыткой модели. На скорости 77 км в час кроссовер не вписался в последний коридор, сбив расставленные конусы. Все следующие попытки также закончились фиаско.

Причиной неудачи эксперты назвали чрезмерное вмешательство электронной системы контроля устойчивости автомобиля. Такое мнение специалисты подтвердили заметным падением скорости движения Hyundai Bayon.