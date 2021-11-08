Найбюджетніший кросовер Hyundai пройшов тест-драйв. Фото: Ютуб

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Найбюджетніший кросовер Hyundai проходив «лосиний тест», непогано впоравшись із маневрами. У процесі випробувань корейський автомобіль показав непогане для свого класу керування.

Однак повністю впоратися з різкими змінами моделі не вдалося. «Лосиний тест» проводили журналісти іспанського видання km77.com

Hyundai Bayon вдалося без проблем виконати поворот на швидкості 75 км на годину, що є непоганим результатом для більшості кросоверів. У такому швидкісному режимі автомобіль продемонстрував передбачуване керування.

Однак цей результат так і залишився найкращою спробою моделі. На швидкості 77 км за годину кросовер не вписався в останній коридор, збивши розставлені конуси. Усі наступні спроби закінчилися фіаско.

Причиною невдачі експерти назвали надмірне втручання електронної системи контролю стійкості автомобіля. Таку думку фахівці підтвердили помітним падінням швидкості руху Hyundai Bayon.