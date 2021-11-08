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Банки автоматично блокуватимуть рахунки фізосіб, фото: Chernivtsi law school
Кількість банків з опцією автоматичного блокування рахунків фізосіб зрослаhttps://racurs.ua/ua/n162771-kilkist-bankiv-z-opciieu-avtomatychnogo-blokuvannya-rahunkiv-fizosib-zrosla.htmlРакурс
В Україні збільшилася кількість банків з опцією автоматичного блокування рахунків фізосіб — ще три установи поповнили цей список.
Про це свідчать дані відкритої платформи «Опендатабот».
Таким чином, у відповідному переліку вже 18 банків:
- «ПриватБанк»;
- «Універсал Банк»;
- «Оксі Банк»;
- «ТАСкомбанк»;
- «Індустріал Банк»;
- «Банк Восток»;
- «Прокредит Банк»;
- «Львів»;
- «Конкорд»;
- «Райффайзен Банк Аваль»;
- «КредоБанк»;
- «ОТП Банк»;
- «МетаБанк»;
- «Український капітал»;
- «Радобанк».
Мін’юст 23 березня видав наказ, згідно з яким банкам дозволяється автоматичне списання грошей з рахунків боржників незалежно від типу заборгованості.
До цього таке примусове стягнення стосувалося лише коштів за несплату аліментів. В інших випадках банки блокували рахунки, а для стягнення коштів потрібен був окремий паперовий запит.
Тепер ця процедура відбувається набагато швидше — у кілька кліків.
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