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Ракурс
Банки автоматично блокуватимуть рахунки фізосіб, фото: Chernivtsi law school

Кількість банків з опцією автоматичного блокування рахунків фізосіб зросла

8 лис 2021, 17:37
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В Україні збільшилася кількість банків з опцією автоматичного блокування рахунків фізосіб — ще три установи поповнили цей список.

Про це свідчать дані відкритої платформи «Опендатабот».

Таким чином, у відповідному переліку вже 18 банків:

  • «ПриватБанк»;
  • «Універсал Банк»;
  • «Оксі Банк»;
  • «ТАСкомбанк»;
  • «Індустріал Банк»;
  • «Банк Восток»;
  • «Прокредит Банк»;
  • «Львів»;
  • «Конкорд»;
  • «Райффайзен Банк Аваль»;
  • «КредоБанк»;
  • «ОТП Банк»;
  • «МетаБанк»;
  • «Український капітал»;
  • «Радобанк».

Мін’юст 23 березня видав наказ, згідно з яким банкам дозволяється автоматичне списання грошей з рахунків боржників незалежно від типу заборгованості.


До цього таке примусове стягнення стосувалося лише коштів за несплату аліментів. В інших випадках банки блокували рахунки, а для стягнення коштів потрібен був окремий паперовий запит.

Тепер ця процедура відбувається набагато швидше — у кілька кліків.

Джерело: Ракурс


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