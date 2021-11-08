Банки автоматично блокуватимуть рахунки фізосіб, фото: Chernivtsi law school

https://racurs.ua/ua/n162771-kilkist-bankiv-z-opciieu-avtomatychnogo-blokuvannya-rahunkiv-fizosib-zrosla.html

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В Україні збільшилася кількість банків з опцією автоматичного блокування рахунків фізосіб — ще три установи поповнили цей список.

Про це свідчать дані відкритої платформи «Опендатабот».

Таким чином, у відповідному переліку вже 18 банків:

«ПриватБанк»;

«Універсал Банк»;

«Оксі Банк»;

«ТАСкомбанк»;

«Індустріал Банк»;

«Банк Восток»;

«Прокредит Банк»;

«Львів»;

«Конкорд»;

«Райффайзен Банк Аваль»;

«КредоБанк»;

«ОТП Банк»;

«МетаБанк»;

«Український капітал»;

«Радобанк».

Мін’юст 23 березня видав наказ, згідно з яким банкам дозволяється автоматичне списання грошей з рахунків боржників незалежно від типу заборгованості.

До цього таке примусове стягнення стосувалося лише коштів за несплату аліментів. В інших випадках банки блокували рахунки, а для стягнення коштів потрібен був окремий паперовий запит.

Тепер ця процедура відбувається набагато швидше — у кілька кліків.