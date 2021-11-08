Банки будут автоматически блокировать счета физлиц, фото: Chernivtsi law school

https://racurs.ua/n162771-kolichestvo-bankov-s-opciey-avtomaticheskoy-blokirovki-schetov-fizlic-vozroslo.html

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В Украине увеличилось количество банков с опцией автоматической блокировки счетов физлиц — еще три учреждения пополнили этот список.

Об этом свидетельствуют данные открытой платформы «Опендатабот».

Таким образом, в соответствующем перечне уже 18 банков:

«ПриватБанк»;

«Универсал Банк»;

«Окси Банк»;

«ТАСкомбанк»;

«Индустриал Банк»;

«Банк Восток»;

«Прокредит Банк»;

«Львов»;

«Конкорд»;

«Райффайзен Банк Аваль»;

«КредоБанк»;

«ОТП Банк»;

«МетаБанк»;

«Украинский капитал»;

«Радобанк».

Минюст 23 марта издал приказ, согласно которому банкам разрешается автоматическое списание денег со счетов должников вне зависимости от типа задолженности.

До этого такое принудительное взыскание касалось только средств за неуплату алиментов. В других случаях банки блокировали счета, а для взыскания средств требовался отдельный бумажный запрос.

Теперь эта процедура проходит гораздо быстрее — в несколько кликов.