Известного музыканта жестоко избили в Киеве – подробности. Фото: Инстаграм

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Ракурс

В Киеве музыкальный продюсер и композитор Николай Журавлев оказался в больнице после избиения в собственном подъезде.

Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме, — написал музыкант на своей странице в Instagram.

У продюсера диагностировали перелом черепа и носа, также ему наложили швы на подбородок. После полученных травм Журавлев плохо видит одним глазом.

Ему уже сделали операцию и удалили поврежденные кости черепа. Через месяц музыканта ждет еще одна операция, чтобы имплантировать титановую пластину. Сейчас он находится в больнице.

Николай Журавлев пишет музыку для популярных артистов Украины и России, среди которых украинская группа KAZKA.

Напомним, в Киеве уроженец Луганска убил 26-летнего Николая Балабатько. Трагедия произошла в ночь с 5 на 6 ноября. По словам отца погибшего, нападающему не понравилось, что парень общался на украинском языке.