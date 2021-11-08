Відомого музиканта жорстоко побили в Києві – подробиці. Фото: Інстаграм

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Ракурс

У Києві музичний продюсер та композитор Микола Журавльов опинився у лікарні після побиття у власному під’їзді.

Хірург сказав, що з такими травмами зазвичай до лікарні приїжджають уже у комі, — написав музикант на своїй сторінці в Instagram.

У продюсера діагностували перелом черепа та носа, також йому наклали шви на підборіддя. Після одержаних травм Журавльов погано бачить одним оком.

Йому вже зробили операцію та видалили пошкоджені кістки черепа. Через місяць на музиканта чекає ще одна операція, щоб імплантувати титанову пластину. Наразі він перебуває у лікарні.

Микола Журавльов пише музику для популярних артистів України та Росії, серед яких український гурт KAZKA.

Нагадаємо, в Києві уродженець Луганська вбив 26-річного Миколу Балабатька. Трагедія сталася у ніч з 5 на 6 листопада. За словами батька загиблого, нападнику не сподобалося, що хлопець спілкувався українською мовою.